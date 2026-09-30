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ATX Prime-Performance im Blick 30.09.2026 12:26:34

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer

ATX Prime aktuell: ATX Prime zeigt sich mittags schwächer

Der ATX Prime gibt heute nach.

Rosenbauer
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Am Mittwoch notiert der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0.44 Prozent tiefer bei 3’381.36 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.000 Prozent auf 3’396.42 Punkte an der Kurstafel, nach 3’396.42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3’380.37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’410.03 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Verlust von 0.598 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 3’335.76 Punkten. Der ATX Prime erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Wert von 3’177.12 Punkten. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2’317.61 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 27.21 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Kapsch TrafficCom (+ 6.82 Prozent auf 4.23 EUR), EVN (+ 2.10 Prozent auf 29.20 EUR), Polytec (+ 1.81) Prozent auf 5.64 EUR), Lenzing (+ 1.47 Prozent auf 20.75 EUR) und Rosenbauer (+ 1.26 Prozent auf 64.40 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-4.86 Prozent auf 205.50 EUR), Semperit (-2.60 Prozent auf 18.75 EUR), Palfinger (-1.97 Prozent auf 29.80 EUR), Wolford (-1.74 Prozent auf 2.26 EUR) und FACC (-1.52 Prozent auf 15.52 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 73’173 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie sticht im ATX Prime mit einer Marktkapitalisierung von 49.100 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7.38 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.64 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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