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Index im Blick 29.07.2026 15:58:15

ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Nachmittag Zuschläge

ATX Prime aktuell: ATX Prime verbucht am Nachmittag Zuschläge

Das macht der ATX Prime aktuell.

Kapsch TrafficCom
4.68 EUR -0.85%
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Um 15:41 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.60 Prozent fester bei 3’142.57 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.000 Prozent fester bei 3’123.90 Punkten in den Handel, nach 3’123.90 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3’152.69 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’115.09 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX Prime bereits um 1.09 Prozent abwärts. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 29.06.2026, einen Stand von 3’125.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.04.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 2’881.86 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 29.07.2025, den Wert von 2’296.34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18.22 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’243.92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Lenzing (+ 6.90 Prozent auf 22.45 EUR), ZUMTOBEL (+ 3.02 Prozent auf 4.09 EUR), OMV (+ 2.20 Prozent auf 62.80 EUR), Vienna Insurance (+ 1.95 Prozent auf 68.10 EUR) und UNIQA Insurance (+ 1.93 Prozent auf 17.92 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Wolford (-5.71 Prozent auf 1.98 EUR), Telekom Austria (-2.67 Prozent auf 10.22 EUR), Kapsch TrafficCom (-2.30 Prozent auf 4.68 EUR), Semperit (-1.35 Prozent auf 14.65 EUR) und Palfinger (-1.17 Prozent auf 29.50 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Unternehmen

Im ATX Prime weist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 175’140 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44.511 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Titel

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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