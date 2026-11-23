Um 12:08 Uhr steigt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 1.30 Prozent auf 3’084.73 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.015 Prozent auf 3’045.62 Punkte an der Kurstafel, nach 3’045.17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 3’093.79 Punkte, das Tagestief hingegen 3’042.03 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, erreichte der ATX Prime einen Stand von 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’261.96 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 2’384.30 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.05 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich derzeit PORR (+ 4.92 Prozent auf 35.20 EUR), AT S (AT&S) (+ 4.82 Prozent auf 102.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4.23 Prozent auf 19.22 EUR), FACC (+ 3.72 Prozent auf 14.50 EUR) und STRABAG SE (+ 2.89 Prozent auf 106.80 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind derweil Wolford (-7.27 Prozent auf 2.04 EUR), Semperit (-3.81 Prozent auf 15.15 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.44 Prozent auf 27.35 EUR), Kapsch TrafficCom (-1.22 Prozent auf 3.25 EUR) und Telekom Austria (-0.81 Prozent auf 8.58 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 97’641 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

2026 verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch