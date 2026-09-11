Polytec Aktie 2533323 / AT0000A00XX9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Marktbericht
|
11.09.2026 17:58:15
ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone
Der ATX Prime verbuchte am Freitag Zuwächse.
Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.21 Prozent fester bei 3’378.94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.020 Prozent auf 3’372.43 Punkte an der Kurstafel, nach 3’371.77 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 3’369.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’392.50 Einheiten.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0.260 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’288.26 Punkten berechnet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 2’996.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2’318.31 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 27.12 Prozent aufwärts. Bei 3’392.50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.
Tops und Flops im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 3.31 Prozent auf 106.20 EUR), Polytec (+ 3.03 Prozent auf 5.10 EUR), Frequentis (+ 2.89) Prozent auf 67.70 EUR), PORR (+ 2.76 Prozent auf 37.20 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2.27 Prozent auf 4.50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Lenzing (-3.08 Prozent auf 22.00 EUR), AT S (AT&S) (-2.46 Prozent auf 166.40 EUR), Rosenbauer (-2.43 Prozent auf 64.20 EUR), Vienna Insurance (-2.19 Prozent auf 71.60 EUR) und Verbund (-1.47 Prozent auf 60.40 EUR).
ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 402’967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.391 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 7.48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Polytec
|
17:58
|ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Optimismus in Wien: ATX Prime liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Aufschläge in Wien: ATX Prime zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|ATX Prime-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Freundlicher Handel: ATX Prime zum Start auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX Prime gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
Analysen zu Verbund AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’378.94
|0.21%
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.