ATX Prime aktuell: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone

Letztendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.21 Prozent fester bei 3’378.94 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.020 Prozent auf 3’372.43 Punkte an der Kurstafel, nach 3’371.77 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3’369.73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3’392.50 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0.260 Prozent. Vor einem Monat, am 11.08.2026, wurde der ATX Prime mit 3’288.26 Punkten berechnet. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 2’996.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wurde der ATX Prime mit 2’318.31 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 27.12 Prozent aufwärts. Bei 3’392.50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit STRABAG SE (+ 3.31 Prozent auf 106.20 EUR), Polytec (+ 3.03 Prozent auf 5.10 EUR), Frequentis (+ 2.89) Prozent auf 67.70 EUR), PORR (+ 2.76 Prozent auf 37.20 EUR) und Marinomed Biotech (+ 2.27 Prozent auf 4.50 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen Lenzing (-3.08 Prozent auf 22.00 EUR), AT S (AT&S) (-2.46 Prozent auf 166.40 EUR), Rosenbauer (-2.43 Prozent auf 64.20 EUR), Vienna Insurance (-2.19 Prozent auf 71.60 EUR) und Verbund (-1.47 Prozent auf 60.40 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 402’967 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.391 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 7.48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.52 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch