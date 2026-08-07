ATX Prime aktuell: ATX Prime letztendlich in Rot

Am Freitag tendierte der ATX Prime via Wiener Börse schlussendlich 1.31 Prozent tiefer bei 3’277.74 Punkten. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0.051 Prozent tiefer bei 3’319.70 Punkten, nach 3’321.41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3’324.98 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’276.19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 2.97 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’191.43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der ATX Prime auf 2’938.23 Punkte taxiert. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 2’328.48 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 23.31 Prozent aufwärts. Der ATX Prime verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’337.77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Zählern verzeichnet.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Marinomed Biotech (+ 8.00 Prozent auf 5.40 EUR), AMAG (+ 1.82 Prozent auf 28.00 EUR), Palfinger (+ 1.49 Prozent auf 30.65 EUR), PORR (+ 0.92 Prozent auf 38.40 EUR) und Flughafen Wien (+ 0.39 Prozent auf 51.60 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Österreichische Post (-4.94 Prozent auf 30.80 EUR), Rosenbauer (-3.59 Prozent auf 64.40 EUR), AT S (AT&S) (-2.84 Prozent auf 143.60 EUR), Telekom Austria (-2.54 Prozent auf 9.96 EUR) und Frequentis (-2.35 Prozent auf 74.80 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 297’553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.041 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch