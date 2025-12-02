ATX Prime aktuell: ATX Prime bewegt sich mittags im Plus

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:07 Uhr um 0.34 Prozent fester bei 2’518.47 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 2’508.94 Zählern und damit 0.042 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2’509.99 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2’508.45 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2’521.87 Zählern.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bewegte sich der ATX Prime bei 2’393.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.09.2025, lag der ATX Prime bei 2’290.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1’761.64 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 37.93 Prozent zu. Bei 2’521.87 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1’745.07 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell Erste Group Bank (+ 2.66 Prozent auf 96.50 EUR), FACC (+ 2.14 Prozent auf 11.46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1.78 Prozent auf 85.90 EUR), UBM Development (+ 1.77 Prozent auf 23.00 EUR) und Frequentis (+ 1.17 Prozent auf 69.00 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Warimpex (-2.34 Prozent auf 0.50 EUR), Wolford (-2.30 Prozent auf 3.40 EUR), DO (-2.19 Prozent auf 187.60 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1.77 Prozent auf 27.70 EUR) und Marinomed Biotech (-1.54 Prozent auf 19.20 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Erste Group Bank-Aktie. 88’539 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 36.564 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentaldaten im Fokus

Die Marinomed Biotech-Aktie weist mit 1.72 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch