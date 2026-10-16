ATX Prime aktuell: Anleger lassen ATX Prime zum Ende des Freitagshandels steigen

Am Freitag bewegte sich der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsende 0.74 Prozent höher bei 3’219.68 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 3’195.97 Punkte an der Kurstafel, nach 3’195.97 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 3’195.97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’226.53 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX Prime bislang ein Plus von 0.190 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 3’340.88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bewegte sich der ATX Prime bei 3’180.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wies der ATX Prime 2’333.23 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21.12 Prozent. Bei 3’448.52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Rosenbauer (+ 4.62 Prozent auf 63.40 EUR), AMAG (+ 3.46 Prozent auf 29.90 EUR), Palfinger (+ 3.22 Prozent auf 27.25 EUR), Verbund (+ 3.17 Prozent auf 66.70 EUR) und CA Immobilien (+ 2.85 Prozent auf 21.65 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Vienna Insurance (-2.17 Prozent auf 67.70 EUR), Frequentis (-2.14 Prozent auf 63.90 EUR), CPI Europe (-1.81 Prozent auf 15.22 EUR), Lenzing (-1.65 Prozent auf 10.76 EUR) und AT S (AT&S) (-1.58 Prozent auf 174.20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 504’042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Erste Group Bank mit 43.235 Mrd. Euro im ATX Prime den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie weist mit 7.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch