Am Montag tendiert der ATX Prime um 15:40 Uhr via Wiener Börse 2.26 Prozent fester bei 3’114.00 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0.015 Prozent fester bei 3’045.62 Punkten, nach 3’045.17 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’042.03 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’127.01 Zähler.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 23.10.2026, den Wert von 3’081.43 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 3’261.96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 2’384.30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 17.15 Prozent aufwärts. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2’489.01 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell AT S (AT&S) (+ 13.23 Prozent auf 110.40 EUR), FACC (+ 5.15 Prozent auf 14.70 EUR), PORR (+ 4.92 Prozent auf 35.20 EUR), UNIQA Insurance (+ 4.45 Prozent auf 19.26 EUR) und STRABAG SE (+ 3.66 Prozent auf 107.60 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Semperit (-2.86 Prozent auf 15.30 EUR), OMV (-1.31 Prozent auf 68.05 EUR), Polytec (-1.02 Prozent auf 3.87 EUR), Wolford (-0.91 Prozent auf 2.18 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-0.90 Prozent auf 27.50 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 191’655 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.79 erwartet. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch