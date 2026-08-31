ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Wienerberger von vor 3 Jahren bedeutet

Am 31.08.2023 wurde die Wienerberger-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete die Wienerberger-Aktie bei 25.44 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Wienerberger-Aktie investiert, befänden sich nun 3.931 Wienerberger-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19.77 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 77.71 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 22.29 Prozent.

Wienerberger markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2.16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch