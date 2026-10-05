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Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706

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Lohnende Wienerberger-Anlage? 05.10.2026 10:02:19

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren eingebracht

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Wienerberger von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Wienerberger-Einstiegs gewesen.

Wienerberger
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 29.08 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die Wienerberger-Aktie investiert hat, hat nun 343.879 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Wienerberger-Papiers auf 16.67 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’732.46 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42.68 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Wienerberger bezifferte sich zuletzt auf 1.82 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Wienerberger AG
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