ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in voestalpine von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades voestalpine-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26.98 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die voestalpine-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.706 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 170.94 EUR, da sich der Wert eines voestalpine-Anteils am 28.08.2026 auf 46.12 EUR belief. Damit wäre die Investition um 70.94 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von voestalpine belief sich jüngst auf 7.91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch