ATX-Papier voestalpine-Aktie: So viel hätte eine Investition in voestalpine von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 25.10.2023 wurde das voestalpine-Papier via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das voestalpine-Papier an diesem Tag bei 22.90 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 EUR in die voestalpine-Aktie investierten, hätten nun 436.681 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 18’314.41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41.94 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 83.14 Prozent angewachsen.

Am Markt war voestalpine jüngst 7.19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch