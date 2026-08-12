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Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504

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Lohnende Vienna Insurance-Investition? 12.08.2026 10:02:28

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vienna Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vienna Insurance-Aktie Investoren gebracht.

Vienna Insurance
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Vienna Insurance-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17.16 EUR. Bei einem Vienna Insurance-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 58.275 Vienna Insurance-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’044.29 EUR, da sich der Wert eines Vienna Insurance-Anteils am 11.08.2026 auf 69.40 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 304.43 Prozent angewachsen.

Vienna Insurance markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9.01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
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