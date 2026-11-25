Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Vienna Insurance-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Vienna Insurance-Papier bei 25.50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39.216 Vienna Insurance-Aktien im Depot. Die gehaltenen Vienna Insurance-Papiere wären am 24.11.2026 2’886.27 EUR wert, da der Schlussstand 73.60 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 188.63 Prozent gesteigert.

Am Markt war Vienna Insurance jüngst 9.65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch