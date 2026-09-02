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Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504

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Lohnendes Vienna Insurance-Investment? 02.09.2026 10:02:14

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vienna Insurance-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Vienna Insurance-Einstiegs gewesen.

Vienna Insurance
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Vienna Insurance-Anteilen via Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand die Vienna Insurance-Aktie an diesem Tag bei 25.00 EUR. Bei einem 1’000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 40.000 Vienna Insurance-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.09.2026 auf 71.10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’844.00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +184.40 Prozent.

Alle Vienna Insurance-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9.24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Vienna Insurance Group / Robert Newald
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