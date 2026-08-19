Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
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19.08.2026 10:02:14
ATX-Papier Vienna Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vienna Insurance von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vienna Insurance-Aktien verdienen können.
Vor 1 Jahr wurde das Vienna Insurance-Aktie via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 48.20 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 EUR in die Vienna Insurance-Aktie investierten, hätten nun 207.469 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 14’834.02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 71.50 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +48.34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Vienna Insurance belief sich zuletzt auf 8.87 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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