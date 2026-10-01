ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit der Verbund-Aktie statt. Zum Handelsende standen Verbund-Anteile an diesem Tag bei 90.20 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 110.865 Verbund-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 64.95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’200.67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 27.99 Prozent.

Verbund wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22.37 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch