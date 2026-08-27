ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Verlust hätte ein Verbund-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit Verbund-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 74.65 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Verbund-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1.340 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 58.90 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78.90 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 21.10 Prozent verringert.

Verbund wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20.39 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch