Am 26.11.2021 wurde die Verbund-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89.20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hat, hat nun 11.211 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 69.85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 783.07 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 783.07 EUR entspricht einer negativen Performance von 21.69 Prozent.

Der Verbund-Wert an der Börse wurde auf 24.32 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch