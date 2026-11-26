|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Verbund-Investition
|
26.11.2026 10:02:03
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Verbund-Einstiegs gewesen.
Am 26.11.2021 wurde die Verbund-Aktie via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89.20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1’000 EUR in die Verbund-Aktie investiert hat, hat nun 11.211 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Verbund-Papiers auf 69.85 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 783.07 EUR wert. Die Abnahme von 1’000 EUR zu 783.07 EUR entspricht einer negativen Performance von 21.69 Prozent.
Der Verbund-Wert an der Börse wurde auf 24.32 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Verbund AG
|
17:58
|Starker Wochentag in Wien: ATX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
15:58
|Donnerstagshandel in Wien: ATX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Wiener Börse-Handel: So entwickelt sich der ATX am Mittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Wien: ATX zum Start fester (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Schwache Performance in Wien: ATX beendet die Mittwochssitzung mit deutlichen Verlusten (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
25.11.26
|Handel in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Verbund AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- SMI und DAX schliessen deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit deutlichen Aufschlägen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.