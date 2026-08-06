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Verbund Aktie 430175 / AT0000746409

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Langfristige Investition 06.08.2026 10:02:29

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren verloren

ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Verbund von vor 5 Jahren verloren

Bei einem frühen Verbund-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

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Heute vor 5 Jahren wurden Verbund-Anteile via Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 80.55 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Verbund-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.241 Verbund-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 71.94 EUR, da sich der Wert eines Verbund-Anteils am 05.08.2026 auf 57.95 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 28.06 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Verbund belief sich zuletzt auf 20.43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
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