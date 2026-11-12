ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel hätte eine Investition in Verbund von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Verbund-Anteile via Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67.70 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 147.710 Verbund-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2026 10’790.25 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 73.05 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7.90 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Verbund eine Marktkapitalisierung von 25.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch