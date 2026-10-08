ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Verbund-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14.74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.784 Verbund-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Verbund-Aktie auf 63.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 428.09 EUR wert. Mit einer Performance von +328.09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Verbund zuletzt 22.04 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch