Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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08.10.2026 10:02:04
ATX-Papier Verbund-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Verbund-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Verbund eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Verbund-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14.74 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.784 Verbund-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Verbund-Aktie auf 63.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 428.09 EUR wert. Mit einer Performance von +328.09 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Verbund zuletzt 22.04 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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