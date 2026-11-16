ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UNIQA Insurance-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 16.11.2025 wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12.90 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 775.194 UNIQA Insurance-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 18.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’558.14 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45.58 Prozent angezogen.

Insgesamt war UNIQA Insurance zuletzt 5.76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch