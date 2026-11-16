|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|UNIQA Insurance-Performance im Blick
|
16.11.2026 10:02:16
ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UNIQA Insurance-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen UNIQA Insurance-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Am 16.11.2025 wurden UNIQA Insurance-Anteile an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der UNIQA Insurance-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12.90 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das UNIQA Insurance-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 775.194 UNIQA Insurance-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2026 auf 18.78 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14’558.14 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45.58 Prozent angezogen.
Insgesamt war UNIQA Insurance zuletzt 5.76 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu UNIQA Insurance AG
|
13.11.26
|ATX-Handel aktuell: So entwickelt sich der ATX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Gewinne in Wien: Anleger lassen ATX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse Wien in Rot: ATX verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in Wien: Letztendlich Pluszeichen im ATX (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Optimismus in Wien: ATX Prime am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Pluszeichen in Wien: ATX zum Start stärker (finanzen.ch)
Analysen zu UNIQA Insurance AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.