ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel hätte eine Investition in UNIQA Insurance von vor 5 Jahren abgeworfen

Die UNIQA Insurance-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7.78 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’285.347 UNIQA Insurance-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 22’236.50 EUR, da sich der Wert einer UNIQA Insurance-Aktie am 02.10.2026 auf 17.30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 122.37 Prozent vermehrt.

UNIQA Insurance wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.31 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch