ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein UNIQA Insurance-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit UNIQA Insurance-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5.85 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das UNIQA Insurance-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17.085 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (16.64 EUR), wäre die Investition nun 284.30 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 184.30 Prozent angewachsen.

Der UNIQA Insurance-Wert an der Börse wurde auf 5.11 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch