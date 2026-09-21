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UNIQA Insurance Aktie 1004913 / AT0000821103

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Rentables UNIQA Insurance-Investment? 21.09.2026 10:02:30

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht

ATX-Papier UNIQA Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UNIQA Insurance von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen UNIQA Insurance-Einstiegs gewesen.

UNIQA Insurance
17.56 CHF 1.74%
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Vor 1 Jahr wurde das UNIQA Insurance-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die UNIQA Insurance-Aktie bei 12.58 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 7.949 UNIQA Insurance-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 145.95 EUR, da sich der Wert eines UNIQA Insurance-Papiers am 18.09.2026 auf 18.36 EUR belief. Damit wäre die Investition um 45.95 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete UNIQA Insurance eine Marktkapitalisierung von 5.64 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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