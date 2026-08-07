STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
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07.08.2026 10:02:29
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurde die STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 82.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12.121 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’047.27 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 06.08.2026 auf 86.40 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 4.73 Prozent.
STRABAG SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.01 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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