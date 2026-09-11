STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
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11.09.2026 10:02:23
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in STRABAG SE von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen STRABAG SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Am 11.09.2023 wurden STRABAG SE-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 39.15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.554 Anteile im Depot. Die gehaltenen STRABAG SE-Aktien wären am 10.09.2026 262.58 EUR wert, da der Schlussstand 102.80 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 162.58 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 11.54 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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