Heute vor 10 Jahren fand via Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit STRABAG SE-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das STRABAG SE-Papier bei 30.50 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 32.787 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’416.39 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Anteils am 19.11.2026 auf 104.20 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 241.64 Prozent.

STRABAG SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch