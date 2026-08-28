ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Die STRABAG SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 28.51 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.075 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des STRABAG SE-Papiers auf 85.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’005.96 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 200.60 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 10.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch