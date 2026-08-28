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STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1

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STRABAG SE-Investition 28.08.2026 10:02:25

ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in STRABAG SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

STRABAG
91.68 CHF 14.04%
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Die STRABAG SE-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die STRABAG SE-Anteile bei 28.51 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 35.075 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des STRABAG SE-Papiers auf 85.70 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’005.96 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 200.60 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von STRABAG SE bezifferte sich zuletzt auf 10.15 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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