STRABAG Aktie 3464109 / AT000000STR1
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21.08.2026 10:02:26
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine STRABAG SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die STRABAG SE-Aktie Investoren gebracht.
Vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse Wien gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 37.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die STRABAG SE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.660 STRABAG SE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.08.2026 auf 83.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 220.74 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 120.74 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich jüngst auf 9.68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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