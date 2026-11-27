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|STRABAG SE-Investment
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27.11.2026 10:02:31
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in STRABAG SE-Aktien gewesen.
Am 27.11.2025 wurden STRABAG SE-Anteile an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 76.70 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 130.378 STRABAG SE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2026 auf 103.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’428.94 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 34.29 Prozent.
STRABAG SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11.66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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