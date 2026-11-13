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|STRABAG SE-Investmentbeispiel
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13.11.2026 10:02:23
ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in STRABAG SE von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen STRABAG SE-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden STRABAG SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der STRABAG SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38.35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.608 STRABAG SE-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 279.53 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Anteils am 12.11.2026 auf 107.20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 179.53 Prozent.
Am Markt war STRABAG SE jüngst 12.72 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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