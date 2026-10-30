ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurde die STRABAG SE-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 69.30 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.430 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2026 auf 101.80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’468.98 EUR wert. Damit wäre die Investition 46.90 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von STRABAG SE belief sich zuletzt auf 11.75 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch