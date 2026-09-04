ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein STRABAG SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand via Börse Wien Handel mit STRABAG SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die STRABAG SE-Aktie bei 75.40 EUR. Wer vor 1 Jahr 10’000 EUR in die STRABAG SE-Aktie investiert hat, hat nun 132.626 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’533.16 EUR, da sich der Wert eines STRABAG SE-Papiers am 03.09.2026 auf 94.50 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25.33 Prozent gesteigert.

STRABAG SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 10.96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch