ATX-Papier STRABAG SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in STRABAG SE von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die STRABAG SE-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse Wien gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 30.19 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.312 STRABAG SE-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 326.93 EUR, da sich der Wert einer STRABAG SE-Aktie am 22.10.2026 auf 98.70 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 226.93 Prozent zugenommen.

Alle STRABAG SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 11.87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch