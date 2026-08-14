Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
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|Lukrative Schoeller-Bleckmann-Investition?
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14.08.2026 10:02:28
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schoeller-Bleckmann von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Schoeller-Bleckmann-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Schoeller-Bleckmann-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie betrug an diesem Tag 56.50 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1.770 Schoeller-Bleckmann-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Schoeller-Bleckmann-Aktie auf 29.25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51.77 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 48.23 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Schoeller-Bleckmann eine Börsenbewertung in Höhe von 458.60 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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