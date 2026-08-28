Schoeller-Bleckmann Aktie 656876 / AT0000946652
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28.08.2026 10:02:25
ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schoeller-Bleckmann-Aktie Anlegern gebracht.
Am 28.08.2016 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schoeller-Bleckmann-Aktie bei 54.35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 183.993 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Papiere wären am 27.08.2026 5’611.78 EUR wert, da der Schlussstand 30.50 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.88 Prozent verringert.
Schoeller-Bleckmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 475.94 Mio. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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