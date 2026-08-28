ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schoeller-Bleckmann-Investment von vor 10 Jahren verloren

Am 28.08.2016 wurde das Schoeller-Bleckmann-Papier an der Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schoeller-Bleckmann-Aktie bei 54.35 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Schoeller-Bleckmann-Aktie investiert hätte, hätte er nun 183.993 Anteile im Depot. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Papiere wären am 27.08.2026 5’611.78 EUR wert, da der Schlussstand 30.50 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43.88 Prozent verringert.

Schoeller-Bleckmann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 475.94 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch