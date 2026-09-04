ATX-Papier Schoeller-Bleckmann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Schoeller-Bleckmann-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse Wien Handel mit der Schoeller-Bleckmann-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Schoeller-Bleckmann-Papier an diesem Tag bei 26.75 EUR. Bei einem Schoeller-Bleckmann-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.738 Schoeller-Bleckmann-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Schoeller-Bleckmann-Papiere wären am 03.09.2026 113.27 EUR wert, da der Schlussstand 30.30 EUR betrug. Die Steigerung von 100 EUR zu 113.27 EUR entspricht einer Performance von +13.27 Prozent.

Der Marktwert von Schoeller-Bleckmann betrug jüngst 477.51 Mio. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch