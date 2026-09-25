ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Raiffeisen-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.56 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hat, hat nun 737.463 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 63.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46’497.05 EUR wert. Damit wäre die Investition 364.97 Prozent mehr wert.

Raiffeisen wurde am Markt mit 21.10 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch