Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Raiffeisen-Anlage
|
25.09.2026 10:02:17
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Raiffeisen von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Raiffeisen-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse Wien wochenend-bedingt kein Handel mit dem Raiffeisen-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 13.56 EUR. Wer vor 10 Jahren 10’000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hat, hat nun 737.463 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 63.05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46’497.05 EUR wert. Damit wäre die Investition 364.97 Prozent mehr wert.
Raiffeisen wurde am Markt mit 21.10 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
12:26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime-Anleger greifen am Freitagmittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Wien: ATX notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Wien: ATX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Handel: ATX verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Börse Wien: ATX Prime präsentiert sich mittags fester (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Gute Stimmung in Wien: So steht der ATX am Mittag (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in Wien: ATX Prime schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Raiffeisen
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.