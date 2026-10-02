Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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02.10.2026 10:02:34
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Raiffeisen-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Raiffeisen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Raiffeisen-Papier an der Börse Wien ausgeführt. Zum Handelsende stand das Raiffeisen-Papier an diesem Tag bei 29.00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Raiffeisen-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3.448 Raiffeisen-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Raiffeisen-Papiers auf 58.60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 202.07 EUR wert. Damit wäre die Investition um 102.07 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Raiffeisen zuletzt 20.40 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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