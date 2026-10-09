Raiffeisen Aktie 2115344 / AT0000606306
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09.10.2026 10:02:31
ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Raiffeisen-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Raiffeisen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand die Raiffeisen-Aktie an diesem Tag bei 13.44 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 74.405 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4’155.51 EUR, da sich der Wert eines Raiffeisen-Papiers am 08.10.2026 auf 55.85 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 315.55 Prozent.
Der Marktwert von Raiffeisen betrug jüngst 18.97 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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