ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Raiffeisen-Papier an der Börse Wien gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13.40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Raiffeisen-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 746.269 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 62.25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46’455.22 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +364.55 Prozent.

Der Raiffeisen-Wert an der Börse wurde auf 20.36 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch