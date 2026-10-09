ATX-Papier PORR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PORR von vor 10 Jahren verdient

Am 09.10.2016 wurde die PORR-Aktie via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 29.09 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 34.376 PORR-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’074.26 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 08.10.2026 auf 31.25 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 7.43 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von PORR belief sich zuletzt auf 1.18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch