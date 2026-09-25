PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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25.09.2026 10:02:17
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PORR-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in PORR-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades PORR-Anteilen an der Börse Wien ausgeführt. Zur Schlussglocke waren PORR-Anteile an diesem Tag 11.76 EUR wert. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die PORR-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 850.340 PORR-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 27’210.88 EUR, da sich der Wert eines PORR-Anteils am 24.09.2026 auf 32.00 EUR belief. Damit wäre die Investition um 172.11 Prozent gestiegen.
Zuletzt verbuchte PORR einen Börsenwert von 1.27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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