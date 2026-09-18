PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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18.09.2026 10:02:29
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel hätte eine Investition in PORR von vor einem Jahr abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in PORR-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das PORR-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war das PORR-Papier an diesem Tag 29.00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das PORR-Papier investiert hätte, hätte er nun 34.483 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der PORR-Aktie auf 36.55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’260.34 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26.03 Prozent zugenommen.
Der PORR-Wert an der Börse wurde auf 1.45 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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