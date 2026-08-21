ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PORR von vor einem Jahr abgeworfen

Am 21.08.2025 wurden PORR-Anteile via Börse Wien gehandelt. Zum Handelsende stand das PORR-Papier an diesem Tag bei 29.15 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3.431 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 130.02 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 20.08.2026 auf 37.90 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 30.02 Prozent vermehrt.

Insgesamt war PORR zuletzt 1.49 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch