PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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28.08.2026 10:02:25
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PORR von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in PORR-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 28.08.2023 wurde das PORR-Papier an der Börse Wien gehandelt. Diesen Tag beendete das PORR-Papier bei 11.50 EUR. Bei einer 1’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 86.957 PORR-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’269.57 EUR, da sich der Wert einer PORR-Aktie am 27.08.2026 auf 37.60 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 226.96 Prozent angezogen.
Insgesamt war PORR zuletzt 1.60 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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