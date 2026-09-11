PORR Aktie 428322 / AT0000609607
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11.09.2026 10:02:23
ATX-Papier PORR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PORR von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in PORR-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 11.09.2016 wurden PORR-Anteile via Börse Wien wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 29.80 EUR wert. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die PORR-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3.355 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 121.47 EUR, da sich der Wert eines PORR-Papiers am 10.09.2026 auf 36.20 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21.47 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von PORR betrug jüngst 1.44 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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