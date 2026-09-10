Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Palfinger-Performance
|
10.09.2026 10:02:28
ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Palfinger-Investment verlieren können.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Palfinger-Aktie statt. Der Schlusskurs des Palfinger-Papiers betrug an diesem Tag 38.05 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2.628 Palfinger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Palfinger-Aktie auf 31.45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82.65 EUR wert. Damit wäre die Investition 17.35 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von Palfinger belief sich zuletzt auf 1.22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Palfinger AG
|
10:02
|ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime sackt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX in Rot (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
09.09.26
|ATX aktuell: ATX verbucht am Mittwochmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Schwacher Handel: ATX Prime zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX verliert zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)