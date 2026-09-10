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Palfinger Aktie 750206 / AT0000758305

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Palfinger-Performance 10.09.2026 10:02:28

ATX-Papier Palfinger-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Palfinger von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Palfinger-Investment verlieren können.

Palfinger
31.55 EUR -0.16%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse Wien Handel mit der Palfinger-Aktie statt. Der Schlusskurs des Palfinger-Papiers betrug an diesem Tag 38.05 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 2.628 Palfinger-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Palfinger-Aktie auf 31.45 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 82.65 EUR wert. Damit wäre die Investition 17.35 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von Palfinger belief sich zuletzt auf 1.22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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